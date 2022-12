【明報文章】王爾德(Oscar Wilde)說過:「好好吃餐晚飯之後,任何人都可以原諒,哪怕是親戚也不例外。」(After a good dinner one can forgive anybody, even one's own relatives.)不錯,齊齊坐下,好好吃餐飯,打開心扉,確是人際關係修復的起點。