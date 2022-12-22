作家專欄
文．鄧正健

世紀

世紀．玻璃大叔：美斯是個美好故事 / 文．鄧正健

【明報文章】迷戀排名是人類天性，我們不止要知道冠軍誰屬，也要爭論誰是最佳。後世界盃的討論熱或會多持續幾天，而「山羊」（G.O.A.T.）是否就是美斯呢？仍有不少人想說說。

上 / 下一篇新聞