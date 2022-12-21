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作家專欄
2022年12月21日星期三
文．鹿鳴
編輯室手記
世紀．星期三專題：2022最難忘的藝術教育二三事：藝術人才創造人文未來 / 文．黃英琦／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：執念與消融 / 文．胡寶雯
事情正在起變化 / 文．鹿鳴
乜議員 / 尊子
住進了廟旁 / 黎佩芬
中美角力經濟學：國家安全 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
非戰之罪 / 歷恆
談鄒幸彤案 / 陳文敏
關門前的圍爐 / 曾信繁
西西的「我」和「城」 / 馬家輝
「小男人」與「大男人」 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
升降機內的鏡 / 鄭志文
像她這樣的一個女子（之一） / 韓麗珠
阿凡達傳奇 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
古老的事 / 陳子謙
事情正在起變化 / 文．鹿鳴
【明報文章】3年的嚴格管控如大幕被一夜拉下，真正的疫情方才在內地正式上演。每日面對截然不同的消息，翻來覆去，中國組記者又陷入了新的常態：原來對於做新聞，除了揭開幕布那刻，A面和B面是一樣地難。
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世紀．星期三專題：2022最難忘的藝術教育二三事：藝術人才創造人文未來 / 文．黃英琦／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：執念與消融 / 文．胡寶雯
事情正在起變化 / 文．鹿鳴
乜議員 / 尊子
住進了廟旁 / 黎佩芬
中美角力經濟學：國家安全 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
非戰之罪 / 歷恆
談鄒幸彤案 / 陳文敏
關門前的圍爐 / 曾信繁
西西的「我」和「城」 / 馬家輝
「小男人」與「大男人」 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
升降機內的鏡 / 鄭志文
像她這樣的一個女子（之一） / 韓麗珠
阿凡達傳奇 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
古老的事 / 陳子謙
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