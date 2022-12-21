作家專欄
文．鹿鳴

編輯室手記

事情正在起變化 / 文．鹿鳴

【明報文章】3年的嚴格管控如大幕被一夜拉下，真正的疫情方才在內地正式上演。每日面對截然不同的消息，翻來覆去，中國組記者又陷入了新的常態：原來對於做新聞，除了揭開幕布那刻，A面和B面是一樣地難。

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