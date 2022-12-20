作家專欄
余偉基

自由談

公德與自由 / 余偉基

【明報文章】話說有日早上繁忙時間在地鐵月台，看到一名男士站在幕門旁邊等候上車，地上有些窄窄的橙色排隊指導線，他站着的雙腳偏離了指導線只有半步，便馬上引起月台督導員的注意。

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