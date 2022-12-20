作家專欄
文．Guest Editor

編輯室手記

客串編英文 / 文．Guest Editor

【明報文章】在中文報館當編輯，主力當然是審閱中文稿。做編輯的日子不算短，過去亦偶爾頂替放假的英文版編輯，客串編輯英文版一段短時間。最近因工作安排，需要審閱英文稿件，再次深深感受審稿之難。

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