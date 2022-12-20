作家專欄
文．鄭政恆／編輯．吳騫桐

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世紀．悼：敬悼西西：想到的不止是文字 / 文．鄭政恆／編輯．吳騫桐

【明報文章】在世界盃冠軍戰與季軍戰之間，香港作家西西（1937-2022）辭世，喜歡香港文學及西西作品的讀者，都感到哀傷、可惜。

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