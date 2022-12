【明報文章】來到年頭或年尾,每一年我都選十大電影,這一年也不例外。請先看看片單如下,排名按照平台上架及院線公映時序,由舊到新:《阿波羅10號半:男兒當升空》(Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood,Richard Linklater)、《伊朗式英雄》(A Hero,Asghar Farhadi)、《孩子轉運站》(Broker,是枝裕和)、《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick,Joseph Kosinski)、《智理想情人》(I'm Your Man,Maria Schrader)、《北族人》(The Northman,Robert Eggers)、《虛無》(Nope,Jordan Peele)、《獵戰》(Hunt,李政宰)、《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front,Edward Berger)、《神速特攻隊》(Fast and Feel Love,Nawapol Thamrongrattanarit)。