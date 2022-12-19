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變陣 / 文、圖．SC

【明報文章】上星期二，是意料之外的一天，特首早上一聲令下，市民翌日進入指定處所毋須再掃「安心出行」。這令人意外的放寬措施，也讓電子平台組一個原本是展望明年的故題，變成年度回顧的第一炮。

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