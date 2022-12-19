作家專欄
文．鄒芷茵

世紀

世紀．小食部：豉汁蒸魚 / 文．鄒芷茵

【明報文章】媽咪說，她每天都得替外婆的傭人去街市買魚，怕傭人買的不合外婆口味。我笑她太老實，不妨先買7塊急凍三文魚，再買7塊比目魚；然後是銀鱈魚、鯖魚，這樣就可以打發一個月了。

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