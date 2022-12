【明報文章】電影《捉智雙雄》(Catch Me If You Can)中,主角是大騙子,把FBI耍得團團轉,不過他在學生時代更妙。同學手執家長信想請假,主角提醒她:「紙條是假的,你要折起來。」她莫名其妙,就堅稱約了醫生,這正是媽媽寫的信。他只好耐心解釋:「如果媽媽給你一張紙條,你一定會折起來放進口袋。折痕呢?」她恍然大悟,趕緊折了兩下,對他訕訕地笑了。