【明報文章】老去並不是一件難堪的事,年月和經歷讓人看清楚事情的脈絡,一切都不是理所當然。就像街角每一家咖啡店,曾經都不是日常風景。不過二十年前,外國連鎖咖啡店大哥進駐銅鑼灣禮頓道,都可以是一件大事。那家有落地窗的轉角咖啡店,曾幾何時是to see and to be seen聖地。