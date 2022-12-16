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2022年12月16日星期五
德叔
教育心語
世紀．五無閒話：重訪黃繼持的魯迅研究 / 文．丘庭傑／編輯．吳騫桐
世紀．遊戲廚房：慢慢地遊戲 / 文、圖．楊靜
世紀．好鳥歌：難得的鵐 / 文．Novia Yip
乜議員 / 尊子
音樂的記認 / 日光
難解的數字 / 林妙茵
窄路微塵 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
牀頭一本書 / 美宜
風聲鶴唳 / 湯家驊
走在海灘上 / 德叔
委屈了胡適 / 馬家輝
契約 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
不知名的 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
公民社會的起落 / 區聞海
我為何不贊成集中資源建公屋？（七） / 洪雯
走在海灘上 / 德叔
【明報文章】帶一歲許的兒子到淺水灣。因他未見過沙灘，不肯落地。花了一番工夫，才嘗試穿着鞋在沙灘上行走。城中長大的孩子，走沙灘也是歷奇活動。
相關字詞﹕
特殊學校
姊妹學校
歷奇
海灘
教育心語
德叔
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