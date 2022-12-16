作家專欄
文．Novia Yip

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世紀．好鳥歌：難得的鵐 / 文．Novia Yip

【明報文章】研究員自2017年起，每年秋季都會在塱原做鳥類環誌，希望掌握遷徙鳥類的分佈狀况。這一季實在教人意外，驚喜有三。

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