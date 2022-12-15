作家專欄
莊元生

自由談

微物的記憶 / 莊元生

【明報文章】日劇《First Love 初戀》爆紅，劇集在細節的安排上，竟然是將《紅樓夢》慣見的讖語式技巧倒轉來用，同樣「草蛇灰線，伏脈千里」。

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