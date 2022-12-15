作家專欄
文．鄧正健

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世紀．玻璃大叔：島國初雪 / 文．鄧正健

【明報文章】離散群體共同張望初雪，是近日網絡上的風景一道。天氣洗版的事，在亞熱帶香港亦不時有，10號風球，豪雨成災；美好一點的，或有一道鮮見的跨城天虹，或有如龍似鳳的巨型雲彩。

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