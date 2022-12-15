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作家專欄
2022年12月15日星期四
文．鄧正健
世紀
世紀．四探城市：倫敦獨有的交通思維 / 文．何雪瑩／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：島國初雪 / 文．鄧正健
當代藝術如何交流 / 文．比利
乜議員 / 尊子
積存時間的生活（二） / 屈曉彤
中美角力經濟學：創造性破壞 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
微物的記憶 / 莊元生
敬悼林毓生先生 / 陳弘毅
從小池到大池 / 葉建源
連工廠都不如 / 馬家輝
與妻子出軌的女人 / 阿寬
沒由來折磨 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
生之荒漠（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
坂本龍一的告別 / 陳子謙
快樂需要多少錢？ / 趙曉彤
世紀．玻璃大叔：島國初雪 / 文．鄧正健
【明報文章】離散群體共同張望初雪，是近日網絡上的風景一道。天氣洗版的事，在亞熱帶香港亦不時有，10號風球，豪雨成災；美好一點的，或有一道鮮見的跨城天虹，或有如龍似鳳的巨型雲彩。
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