【明報文章】劇集Wednesday的結尾說:I know the suspense is killing you。多可惡。我特愛看懸疑劇,一旦開始看就毫無抵抗力地掉進懸念的圈套,非得看到真相大白不可。不然,那囉囉攣的心情實在令人難受。