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作家專欄
2022年12月13日星期二
黃照達
小粉人看日子
世紀．二元對坐：新自由主義下的學術孤魂 美國大學罷工潮 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：東門之栗 / 文．黃念欣
忙中作樂 / 文．小超
乜議員 / 尊子
祝福 / 陳喜艾
安心不了 / 林妙茵
91歲的長者鬥士 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
走回家吧 / 向日
從聖誕市集看文化差異 / 吳思諾
跟長者學習 / 曾瑞明
說話的艱難 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
「放」重比「舉」重有效？ / 鄭志文
心安自然快樂 / 魏綺珊
一個航班兩個世界 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
失去公共知識分子 / 區聞海
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：新自由主義下的學術孤魂 美國大學罷工潮 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：東門之栗 / 文．黃念欣
忙中作樂 / 文．小超
乜議員 / 尊子
祝福 / 陳喜艾
安心不了 / 林妙茵
91歲的長者鬥士 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
走回家吧 / 向日
從聖誕市集看文化差異 / 吳思諾
跟長者學習 / 曾瑞明
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心安自然快樂 / 魏綺珊
一個航班兩個世界 / 陳增濤
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