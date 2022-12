【明報文章】上文提到,美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)近日公開指控中國是全球最大的安全威脅,並表明未來數年必須盡全力壓制中國的科技發展。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)亦表示,美國與中國在電腦學、生物科技、清潔能源技術等領域上的競爭正處於「關鍵的十年」。此外,美國最近發布的《年度中國安全報告》(Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)預視到2035年,中國將擁有約1500枚核彈頭。可見美國一直關注中國在軍事及科技實力方面的發展,更已在國內形成一種戰略思維,認定中國就是頭號對手。