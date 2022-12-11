作家專欄
文．歐陽龍太郎／編輯．吳騫桐

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世紀．周日短篇：蜃氣樓：華爾基利的魔術娃娃（五） / 文．歐陽龍太郎／編輯．吳騫桐

【明報文章】清醒的時候，卻總是比睡着之前更疲累，這種感覺常會出現。但蓓兒發現自己已經睡了很久，就在那個年代久遠的夢裏似乎要一直沉下去。

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