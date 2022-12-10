作家專欄
關麗珊

關目

為義受逼迫的人有福了 / 關麗珊

【明報文章】有時候，腦海浮現有句子、文章和故事，也許來自潛意識，或可稱為靈感，不得不寫。最近在腦海重複出現的是：「為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。」（馬太福音5：10）。

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