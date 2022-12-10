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作家專欄
2022年12月10日星期六
關麗珊
關目
世紀．六合文藝：「反戰爭，返自然，窺裂隙」 讀朵卡萩小說《怪誕故事集》 / 文．彭依仁／編輯．吳騫桐
世紀．課室內外：馬尼拉的誕生 / 文．陳仁啟
世紀．文藝雜緒：星期三的憂傷 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
一首情歌 一齣《情書》 / 簡冬娜
脫困數學 / 林妙茵
戰爭的悲劇終局 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
《論美國的民主》之再審思 / 張薇薇
學者與教師 / 湯才偉
又要缺貨了 / 馬家輝
踩着誰人的尾巴 / 石琪
為義受逼迫的人有福了 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
拗柴 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
學者關心社會 / 區聞海
舒適地走出舒適區 / 黃明樂
為義受逼迫的人有福了 / 關麗珊
【明報文章】有時候，腦海浮現有句子、文章和故事，也許來自潛意識，或可稱為靈感，不得不寫。最近在腦海重複出現的是：「為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。」（馬太福音5：10）。
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世紀．六合文藝：「反戰爭，返自然，窺裂隙」 讀朵卡萩小說《怪誕故事集》 / 文．彭依仁／編輯．吳騫桐
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