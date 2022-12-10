作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

又要缺貨了 / 馬家輝

【明報文章】在「新十條」發布後的那個傍晚，我在超級市場買水果買蔬菜，迎面遇見一對中年男女，手推車滿滿地盛載著大大小小的盒子。我八卦地瞄一眼，都是藥，全部都是藥。

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