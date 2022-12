【明報文章】案前有本舊書,紙張已經變黃,20年前於911恐怖襲擊後購下,名為《戰爭是賦予意義的力量》(War Is a Force That Gives Us Meaning, Chris Hedges, 2002),翻開幾頁,不忍再讀,瞥見其中一段寫道,大意是:戰爭令世界變得非黑即白,扼殺思考,尤其是反省的思考,然而將戰爭納入某種信仰體系之內,並將隨之而來的苦難視為實現最高目標所付出的代價,不少人都願意接受戰爭,不惜動用滅絕的力量,以為這是實現理想的有效方法,因為人類不僅追求幸福,還尋求意義,卻無法擺脫可悲的終局:「只有死人才可以看到戰爭結束。」