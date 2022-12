【明報文章】波蘭小說家朵卡萩(Olga Tokarczuk,圓圖)獲得諾貝爾文學獎以前,台灣已譯過她的《太古和其他的時間》(Primeval and Other Times,下稱《太古》)、《收集夢的剪貼簿》(House of Day, House of Night),小說家獲諾獎以後,更多讀者仰慕她的魔幻寫實風格而來,然而朵卡萩的小說風格不止於「魔幻寫實」這個籠統的形容詞。波蘭歷史及民間傳說、榮格精神分析、日常生活細節,都是她關注的素材,《收集夢的剪貼簿》(內地直譯為《白天的房子,夜晚的房子》)採用了精神分析夢境的視角,而早前台灣翻譯的《雲遊者》(Flights),這部集子由多個與航機旅途為題材的短篇組成,但又穿插人體解剖、製成標本的故事,且穿梭古今,涉及生死、行動與遷徙。