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2022年12月9日星期五
竟齊
未經證實
世紀．五無閒話：世界盃的世界觀衝突 / 文．李峻嶸／編輯．吳騫桐
世紀．貝錦語業：秋水明落日 / 文．蕭振豪
世紀．漫談燦爛古今：歷史轉折中的荃灣三棟屋 / 文．邱逸
乜議員 / 尊子
便利店人間 / 日光
美式思維貽害無窮 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
特別日期 / 高登先
最佳時刻、最壞時刻 / 湯家驊
升國旗 / 德叔
遍路的黑色陰謀 / 馬家輝
三隧分流的癡心妄想 / 阿寬
交稅的三等公民 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
水的形狀（之三） / 韓麗珠
這一切，都將會過去 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
First Love / 陳子謙
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：世界盃的世界觀衝突 / 文．李峻嶸／編輯．吳騫桐
世紀．貝錦語業：秋水明落日 / 文．蕭振豪
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交稅的三等公民 / 關麗珊
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這一切，都將會過去 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
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