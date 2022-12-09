作家專欄
文．邱逸

世紀

世紀．漫談燦爛古今：歷史轉折中的荃灣三棟屋 / 文．邱逸

【明報文章】1898年是香港歷史重要一年。這一年英國租借新界，遇大埔、元朗等地原居民群起反抗，相對而言，以客家人為主的荃灣多條村落則顯得平靜得多，背後原因之一和各地經濟特性息息相關。

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