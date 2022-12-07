作家專欄
佚名

自由談

隱身術 / 佚名

【明報文章】隱身是為人稱羨的超能力之一。電影和小說裏也常有隱形斗篷、隱身藥水等法寶出現。當人變成透明，消失於人群的視野中，得到了「人在明，我在暗」的優勢，於是藏身於暗處，靜待時機才有所行動。

上 / 下一篇新聞