作家專欄
鄭志文

食住行醫

高A1c增心房顫動風險 / 鄭志文

【明報文章】心房顫動容易造成心臟內血塊，因而引致血栓和缺血性中風。有研究指糖尿病患者心房顫動風險較高，因而中風風險亦較高。

上 / 下一篇新聞