作家專欄
文．鄭政恆／編輯．吳騫桐

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世紀．悼：林毓生論魯迅（上）：魯迅思想的多重矛盾 / 文．鄭政恆／編輯．吳騫桐

【明報文章】林毓生（1934-2022）繼余英時、張灝而去，海外華人知識分子中，自由主義傳統脈絡分明，如今似乎只見日漸凋零，引人哀思。

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