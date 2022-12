【明報文章】「足球是90分鐘的比賽」,這句話看似trivial,但其實跟另一句「波係圓」,同樣看似是「阿媽係女人」的廢話,都是出自球壇名帥,前西德國家隊教練赫爾貝加口中。話說,1954年世界盃決賽,開賽不到10分鐘,大熱門匈牙利便率先兩度攻破西德龍門,換轉是很多球隊,都會覺得強弱懸殊,因而泄氣,被對手大炒,但正當以為大局已定時,西德隊卻沒有放軟手腳,反而連追3球,反敗為勝。賽後赫帥擲地有聲的說:「The ball is round, the game lasts 90 minutes, and everything else is just theory.」足球反映了人生哲理:未到最後一刻,什麼事情都會發生,不要輕言放棄。這也成了二戰戰敗的德國,捲土重來的曙光、民族英魂。