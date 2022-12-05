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2022年12月5日星期一
尊子
乜議員
世紀．一一兩岸：清零與復常之間——澳門與世界的距離 / 文．李展鵬／編輯．吳騫桐
世紀．小食部：辣肉醬 / 文、圖．鄒芷茵
出差 / 文．劉頌陽
乜議員 / 尊子
少女般的導演 / 譚蕙芸
The game lasts 90 minutes / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
面對未知與未來 / 見樹
校園新舊 / 吳靄儀
榜樣的功用 / 陳漢森
金樂與金都 / 馬家輝
小角色 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
實測外科口罩比對N95 / 鄭志文
把快樂當傳染病 / 魏綺珊
陸羽與樂茶軒 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
《明日戰記》與宣傳模式的轉變 / 古嶺渡
乜議員 / 尊子
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．一一兩岸：清零與復常之間——澳門與世界的距離 / 文．李展鵬／編輯．吳騫桐
世紀．小食部：辣肉醬 / 文、圖．鄒芷茵
出差 / 文．劉頌陽
乜議員 / 尊子
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The game lasts 90 minutes / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
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