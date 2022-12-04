作家專欄
文．歐陽龍太郎／編輯．吳騫桐

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世紀．周日短篇：蜃氣樓：華爾基利的魔術娃娃（四） / 文．歐陽龍太郎／編輯．吳騫桐

【明報文章】從洗手間的鏡子裏看見自己仍是幾年前的樣貌，包括那長度剛好能夠綁起馬尾的髮型，蓓兒不禁朝着過去的自己多看了幾眼。轉眼間，她又回到那個稍為用力握緊拳頭，掌心仍然會很痛的時間。

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