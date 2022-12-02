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2022年12月2日星期五
文．Novia Yip
世紀
世紀．五無閒話：讀席拉赫《誰無罪》 模稜兩可的法律與公義 / 文．李敬恒／編輯．吳騫桐
世紀．遊戲廚房：苦難人世的羈絆與多情 / 文、圖．楊靜
世紀．好鳥歌：黑臉琵鷺E02 / 文．Novia Yip
乜議員 / 尊子
《初戀》彩蛋 / 日光
點解世界盃會看到拜仁對巴塞？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
回流 / 景雲
理想之旅 / 湯家驊
大師的膝部 / 德叔
球場邊的聯想 / 馬家輝
三等公民生活 / 關麗珊
新遊牧 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
給I的信 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
諸神的黃昏 / 古嶺渡
元宇宙與Coaching / 黃明樂
世紀．好鳥歌：黑臉琵鷺E02 / 文．Novia Yip
【明報文章】黑臉琵鷺再次回到后海灣，標誌着冬季已經來臨，而研究員每年都會點算其度冬數量。這件任務最有趣的地方，莫過於在調查過程中，發現有腳旗的黑臉琵鷺。
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世紀．五無閒話：讀席拉赫《誰無罪》 模稜兩可的法律與公義 / 文．李敬恒／編輯．吳騫桐
世紀．遊戲廚房：苦難人世的羈絆與多情 / 文、圖．楊靜
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