作家專欄
文．Novia Yip

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世紀．好鳥歌：黑臉琵鷺E02 / 文．Novia Yip

【明報文章】黑臉琵鷺再次回到后海灣，標誌着冬季已經來臨，而研究員每年都會點算其度冬數量。這件任務最有趣的地方，莫過於在調查過程中，發現有腳旗的黑臉琵鷺。

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