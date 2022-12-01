作家專欄
韓麗珠

自轉行星

時間列車 / 韓麗珠

【明報文章】T地講座完結後， 來自H城女生前來問我：「為什麼你要留在H城呢？」她不知道要不要回去。她並不是唯一一個，留在T地而感到茫然的H城人。

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