作家專欄
佚名

自由談

吐苦水 / 佚名

【明報文章】與友人漫無邊際地聊天，說着說着神差鬼使地談到了低谷時一段沮喪的經歷。雖然輕描淡寫，友人有點詫異我不曾提起，然後溫柔地對我說：「無論我能不能理解，其實你都可以放心跟我講。」

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