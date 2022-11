【明報文章】古人沒有電冰箱,卻懂得怎樣貯冰消暑。《周禮》記載,有掌冰的「凌人」之官。此外,《詩經》中有一首〈七月〉,其第八章寫到:「二之日鑿冰冲冲,三之日納於凌陰。」所謂「凌陰」,似乎是貯冰室。「納於凌陰」,James Legge翻譯為they convey it to the ice-houses。「冰」、「凌」二者義近 ,《西遊記》中,豬八戒道:「你(孫悟空)不曾走過冰凌,不曉得。凡是冰凍之上,必有凌眼;倘或屣着凌眼,脫將下去……」 (第四十八回)另外,戰國曾侯乙楚墓出土「冰鑑」,以青銅製成,據說此鑑用於存冰。又據考古發現,漢長安城長樂宮5號遺址有「凌室」(藏冰室)。《漢書.成帝紀》記載:「永始元年春正月癸丑,太官凌室火。」金庸小說《天龍八部》寫天山童姥受了重傷,她竟然躲進仇家李秋水的冰窖內療傷調養。李秋水是西夏的皇太妃,那個冰窖由西夏皇室建成。筆者相信,小說家寫冰窖,是多少有點事實依據的:只要有足夠的人力、物力,鑿出地下室就可以在冬天儲藏巨大的冰塊,留待夏天取用消暑。