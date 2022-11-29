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2022年11月29日星期二
鄭志文
食住行醫
世紀．二元對坐：在產權和自由之間——從Z-Library被查封說起 / 文．鄧正健／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：交換溫柔 / 文．黃念欣
乜議員 / 尊子
近在眼前 / 陳喜艾
誤想非洲：摩洛哥近卡塔爾？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
難吃的蛋卷 / 梁琬晴
Lucy by the Sea / 吳思諾
學校的雜訊 / 曾瑞明
調戲蔡英文 / 馬家輝
變 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
強制醫護服務一定年期 / 鄭志文
蓮香居是懷舊還是普羅 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
鼓動真我 / 古嶺渡
天星小輪 / 趙曉彤
強制醫護服務一定年期 / 鄭志文
【明報文章】醫務衛生局長早前公開說要考慮強制醫護在公營醫院服務一定年期，隨即引發連串討論。
相關字詞﹕
公營醫療
人手短缺
強制
醫護
鄭志文
食住行醫
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