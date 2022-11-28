作家專欄
何惠杰

自由談

主線任務 / 何惠杰

【明報文章】前度E結婚。不是阿牛「想過搶新娘 我差點講真」的戲碼，只是人生的階段好像又往前一步。與年紀相仿的同事聊天，對伴侶的稱謂由男友女友，換成老公老婆，話題少不了婆媳的相處和生育的掙扎。

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