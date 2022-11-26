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文．彭依仁／編輯．吳騫桐

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世紀．六合文藝：討論新詩很難嗎？ / 文．彭依仁／編輯．吳騫桐

【明報文章】早前，香港中文文學雙年獎決定抽起新詩組， 有報章專欄作者發表上下兩篇討論「新詩之難」的文章。作為現代詩作者及書評作者，我認為文章內有關新詩問題的討論，有必要商榷一下。

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