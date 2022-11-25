作家專欄
關銘潔

自由談

「九合一」 / 關銘潔

【明報文章】「九合一」，是台灣的定期地方選舉，會選出：直轄市長，縣市長，直轄市議員，縣市議員，鄉鎮市長，鄉鎮市民代表，原住民區長，原住民代表和村里長等九類地方公職人員。

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