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作家專欄
2022年11月23日星期三
韓麗珠
自轉行星
世紀．星期三專題：藝術授權30載：本港企業家堅持文化傳承與交流 / 文．林玥彤／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：草間彌生的積累 / 文．林立偉
連線報道美國中期選舉 / 文．拾一
乜議員 / 尊子
草間的太平洋，我的…… / 黎佩芬
夢幻對決：C朗vs.美斯？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
偏偏遇着剛剛 / 葉啟婷
悼念郭慶偉 / 陳文敏
我所認識的皚純 / 曾信繁
球場上的冤假錯案 / 馬家輝
有一種電影 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
新抗生素治療尿道炎 / 鄭志文
時差 / 韓麗珠
每人一小步 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
英雄、狗熊、過街老鼠 / 古嶺渡
時差 / 韓麗珠
【明報文章】「頭腦知道了，而心還沒有明白。」我在書中讀到這句話，標註在心裏，連同許多以多年時間也無法消化的經驗一併堆在心的儲物室。
相關字詞﹕
意識
隱喻
理性
潛意識
腦
心
自轉行星
韓麗珠
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世紀．星期三專題：藝術授權30載：本港企業家堅持文化傳承與交流 / 文．林玥彤／編輯．吳騫桐
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小粉人看日子 / 黃照達
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