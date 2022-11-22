作家專欄
鄭志文

食住行醫

Paxlovid可減少長新冠 / 鄭志文

【明報文章】美國最近有初步研究指服用新冠口服特效藥Paxlovid除可以減低死亡率和重症率外，可減低患長新冠風險達26%。

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