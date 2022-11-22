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作家專欄
2022年11月22日星期二
尊子
乜議員
世紀．二元對坐：在巴西聖保羅尋找他鄉：日系移民的故事 / 文．張政遠／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：福岡の女 / 文．黃念欣
小行為見大道理 / 文．大海
乜議員 / 尊子
執位 / 陳喜艾
回家 / 林妙茵
憤怒的演辭 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
老了 / 陳微
面對寒冬 / 吳思諾
教育的世界語言 / 曾瑞明
打住邊爐，睇住個波 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
Paxlovid可減少長新冠 / 鄭志文
入鄉隨俗 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
孔子的上帝 / 區聞海
我為何不贊成集中資源建公屋？（二） / 洪雯
乜議員 / 尊子
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：在巴西聖保羅尋找他鄉：日系移民的故事 / 文．張政遠／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：福岡の女 / 文．黃念欣
小行為見大道理 / 文．大海
乜議員 / 尊子
執位 / 陳喜艾
回家 / 林妙茵
憤怒的演辭 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
老了 / 陳微
面對寒冬 / 吳思諾
教育的世界語言 / 曾瑞明
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入鄉隨俗 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
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