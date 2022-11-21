作家專欄
未名

自由談

初戀與配偶 / 未名

【明報文章】初戀是人生第一次為他人的心動，是少年人對美好感情的體驗。那種感覺新鮮、溫柔且美麗，充滿詩意畫意。眷戀初戀，人皆如是。二人是否適合結婚？是否可長久維持？熱戀中人多是腦殘，類似問題全拋腦後。

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