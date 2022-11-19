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2022年11月19日星期六
尊子
乜議員
世紀．六合文藝：《塑像譜》體驗式劇場：時間流動下的哀和怒 / 文．亞然／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：耶輸多羅傳 / 文．邵頌雄
世紀．文藝雜緒：送行逝言 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
威爾斯「國歌」 / 簡冬娜
我最憎梅菲 / 林妙茵
戰爭的走向難以預料 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
俄烏戰爭對兩岸關係的啟示 / 盧兆興
意念的執行 / 湯才偉
三角聯盟 / 馬家輝
喃嘸師傅破地獄 / 石琪
讓時間說話 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
3年後的圍城 / 鄭美姿
怎一個愁字了得 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
漂來一本神學書 / 區聞海
乜議員 / 尊子
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．六合文藝：《塑像譜》體驗式劇場：時間流動下的哀和怒 / 文．亞然／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：耶輸多羅傳 / 文．邵頌雄
世紀．文藝雜緒：送行逝言 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
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