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作家專欄
2022年11月18日星期五
熊熊
自由談
世紀．五無閒話：殖民後遺與情慾邊界——克麗雅丹妮的怪異電影世界 / 文．陳子雲／編輯．吳騫桐
世紀．菩提樹大道：哲學尚未抓緊你 / 文．林達峰
世紀．好鳥歌：戴勝鳥的天賦 / 文．Novia Yip
乜議員 / 尊子
足球就是這樣 / 日光
新冠疫情捲土重來？（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
賣書小記 / 熊熊
買不到的尊嚴 / 湯家驊
幼童課程 / 德叔
一覺醒來 / 馬家輝
不要隨便培養新人 / 阿寬
信賴 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
沉默之膜 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
新詩不難，謙卑更難（下） / 陳子謙
我為何不贊成集中資源建公屋？（一） / 洪雯
賣書小記 / 熊熊
【明報文章】最近放售初版《葉靈鳳日記》，問津者眾，上架半小時，電話響了十數遍，大出意料。這位南來的香港作家賣文為生、醉心香港史地方物，明明隨時日被淡忘了，竟還有如此吸引力。
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世紀．五無閒話：殖民後遺與情慾邊界——克麗雅丹妮的怪異電影世界 / 文．陳子雲／編輯．吳騫桐
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