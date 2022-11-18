作家專欄
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賣書小記 / 熊熊

【明報文章】最近放售初版《葉靈鳳日記》，問津者眾，上架半小時，電話響了十數遍，大出意料。這位南來的香港作家賣文為生、醉心香港史地方物，明明隨時日被淡忘了，竟還有如此吸引力。

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