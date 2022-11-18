作家專欄
文．林達峰

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世紀．菩提樹大道：哲學尚未抓緊你 / 文．林達峰

【明報文章】柏拉圖的對話錄《巴門尼德篇》中，一番爭論後，巴門尼德對初出茅廬的蘇格拉底說：「蘇格拉底啊！你畢竟還年輕，哲學尚未抓緊你。 」

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