【明報文章】由於其成長背景,法國導演克麗雅丹妮(Claire Denis)初試啼聲的半自傳作品《巧克力》(Chocolat,1988)展現了西非法國前殖民地遺留的種種問題,揭示了藏匿殖民主義內部根深柢固的種族及性別偏見。現今她已是當代法國導演中的佼佼者,歷年來作品不斷,一直關注不同身分界線的邊際與跨越,踏足其他導演未必涉獵的欲望禁地。新作《正午之星》(Stars at Noon,2022)奪康城影展評審團大獎,《心身雙刃》(暫譯,Both Sides of the Blade,2022)則奪得柏林影展最佳導演銀熊獎。