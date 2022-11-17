作家專欄
文．王家偉

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迎世界盃 記者卡塔爾直擊 / 文．王家偉

【明報文章】四年一度的國際足協（FIFA）男足世界盃將於3日後（11月20日）展開第22屆決賽周，本報今屆派出兩名記者遠赴中東的主辦國卡塔爾，全程直擊這項為期約一個月的世界體壇盛事。

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