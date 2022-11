【明報文章】對旅行者而言,今年下半年當然是旅行的大好時機,英鎊兌美元匯率大跌,一年內最多跌過三成,幾乎要重現英鎊兌美元1兌1的歷史交叉點,可是當地人卻是苦不堪言。倫敦本身已經居大不易,尤其是在這個英國的「summer of discontent」:經濟衰退、通脹高企、匯率疲憊、燃料價格倍升、大規模罷工致公共服務受阻。打開電視新聞,幾乎24小時新聞的題目都是「cost of living crisis」,直至英女王去世才稍為告一段落。當時卓慧思和辛偉誠爭奪保守黨黨魁一職,政綱最受關注的一環就是如何即時紓緩家庭和工商業的電費負擔和為「cost of living crisis」提出解決方法。