作家專欄
阿寬

極度大男人

男人的初戀愛人 / 阿寬

【明報文章】男人對初戀情人，有不一樣的感情。這個女人是他愛情的啟蒙，與異性親熱的開端，他日後如何看待他愛的女人，都被她當時的反應，設定下來。

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